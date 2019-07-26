dakzkd

Дамир Кадыр dakzkd

 
40 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$749
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Простая база из 3 таблиц в MS Access для учета товаров в зоне для брак

    Требуется разработать простую базу из 3 таблиц в MS Access для учета бракованных товаров. Необходимо построить логику списания, сохранить историю занесения бракованных товаров и отслеживать состояние возвратов. Понадобится создать несколько запросов, форм и отчетов. Основное внимание уделите правильной логике и связи данных.

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • База данных. On-line cистема учета товарооборота

    Система учета товарооборота (система).  Цель: ввод данных о клиентах, продажах и сделках в базу для формирования базы клиентов и учета товарооборота.  У нас фирма по продаже продуктов питания.  ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Почистить инстаграмм подписчиков

    Добрый день! Знакомый оказал, так сказать, медвежью услугу - подарил аккаунту (накрутил) подписчиков. Нужно почистить подписчиков. Удалить/заблокировать подписчиков из не актуальных стран (очень много из арабских стран, Америки)

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

dbozhkou
36 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
6 лет назад
База данных (MS Access)
В виду возникших проблем в оффлайн, закончить проект мне так и не удалось ((( Дамир оперативно отвечает на возникшие вопросы, чётко и конкретно поясняет, что он хочет видеть и какие его ожидания. Если бы каждый заказчик был таким на фрилансе, счастью, предела не было бы. Настоятельно рекомендую как заказчика.
К сожалению, из за возникших проблем личного характера со стороны исполнителя не уложились в срок. Тем самым пришлось передать задачу другим разработчикам. Хотя 60% работы было сделано на отлично. Так как, нет сомнении, что Дмитрий профессионал в области разработки баз данных. Надеюсь сотрудничать с Дмитрием и в дальнейшем.
Ответный отзыв
nick_walker
Никита 
22 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
2 балла
6 лет назад
Почистить инстаграмм подписчиков
Работа была физически и теоретически невыполнима.
Работа не выполнена.
Ответный отзыв