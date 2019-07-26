В виду возникших проблем в оффлайн, закончить проект мне так и не удалось ((( Дамир оперативно отвечает на возникшие вопросы, чётко и конкретно поясняет, что он хочет видеть и какие его ожидания. Если бы каждый заказчик был таким на фрилансе, счастью, предела не было бы. Настоятельно рекомендую как заказчика.