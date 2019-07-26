Требуется разработать простую базу из 3 таблиц в MS Access для учета бракованных товаров. Необходимо построить логику списания, сохранить историю занесения бракованных товаров и отслеживать состояние возвратов. Понадобится создать несколько запросов, форм и отчетов. Основное внимание уделите правильной логике и связи данных.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$749
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Базы данных2 заявкиЗакрыт4 года назад
Система учета товарооборота (система). Цель: ввод данных о клиентах, продажах и сделках в базу для формирования базы клиентов и учета товарооборота. У нас фирма по продаже продуктов питания. ...Базы данных1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день! Знакомый оказал, так сказать, медвежью услугу - подарил аккаунту (накрутил) подписчиков. Нужно почистить подписчиков. Удалить/заблокировать подписчиков из не актуальных стран (очень много из арабских стран, Америки)Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗакрыт6 лет назад
- Базы данных1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
6 лет назад
В виду возникших проблем в оффлайн, закончить проект мне так и не удалось ((( Дамир оперативно отвечает на возникшие вопросы, чётко и конкретно поясняет, что он хочет видеть и какие его ожидания. Если бы каждый заказчик был таким на фрилансе, счастью, предела не было бы. Настоятельно рекомендую как заказчика.
Ответный отзыв
К сожалению, из за возникших проблем личного характера со стороны исполнителя не уложились в срок. Тем самым пришлось передать задачу другим разработчикам. Хотя 60% работы было сделано на отлично. Так как, нет сомнении, что Дмитрий профессионал в области разработки баз данных. Надеюсь сотрудничать с Дмитрием и в дальнейшем.
$5
2 балла
6 лет назад
Работа была физически и теоретически невыполнима.
Ответный отзыв
Работа не выполнена.