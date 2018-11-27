dbozhkou

Дмитрий Божков dbozhkou

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Нет невыполнимых задач, есть плохое ТЗ и криворукий исполнитель. Страшно когда они сходятся вместе...

Работа с БД и BigData на протяжении вот уже последних 5-ти лет.

Где отметился:

Tinkoff - ETL разработка и тестирование (сотрудничали более 3-х лет),  МТС (РФ) - Администратор, разработчик, ТП ETL процессов (сотрудничали чуть менее 2-х лет), и ряд более "мелких" компаний (с количеством сотрудников более 1000)))).

#Hadoop, #HIVE, #PostgresQL, #MSSQL, #MySQL,#NoSQL, #SQLite, #Oracle, #Python, #JavaSE, #VBA, #Visual FoxPro, #Excel и мн. др.

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Отзывы заказчиков

dakzkd
40 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
6 баллов
6 лет назад
База данных (MS Access)
К сожалению, из за возникших проблем личного характера со стороны исполнителя не уложились в срок. Тем самым пришлось передать задачу другим разработчикам. Хотя 60% работы было сделано на отлично. Так как, нет сомнении, что Дмитрий профессионал в области разработки баз данных. Надеюсь сотрудничать с Дмитрием и в дальнейшем.
В виду возникших проблем в оффлайн, закончить проект мне так и не удалось ((( Дамир оперативно отвечает на возникшие вопросы, чётко и конкретно поясняет, что он хочет видеть и какие его ожидания. Если бы каждый заказчик был таким на фрилансе, счастью, предела не было бы. Настоятельно рекомендую как заказчика.
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aset_18
Асет 
33 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Спарсить базу с сайта
Все отлично, задание понимает сразу. рекомендую
Все отлично!
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anromanova
Анастасия 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Создать БД MySQL
MySQL
Спасибо, все быстро и качественно. Буду рада сотрудничеству!
1) Постановка задачи - на 5+ 2) Коммуникация - 5+ 3) Ревью и тестирование - 5+ 4) Оплата - 5+ Если бы все заказчики были таки... Была бы не жизнь а сказка) Настоятельно рекомендую!
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guest_15429163052955
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Написать и объяснить хранимую процедуру для базы данных MS SQL
SQL
Дмитрий отлично справился с поставленной задачей, в максимально короткие сроки реализовал ТЗ. Объяснил, как работает скрипт, все показал и помог настроить его работу. С удовольствием рекомендую и буду обращаться в будущем.
1) Постановка задачи - на 5+ 2) Коммуникация - 5+ 3) Ревью и тестирование - 5+ 4) Оплата - 5+ Если бы все заказчики были таки... Была бы не жизнь а сказка) Настоятельно рекомендую!
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NatalyG
34 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Проект по Java (начальный уровень). Базы данных.
Java
Дмитрий качественно и в срок справился с заданием. По оклнчании проектк все грамотно пояснил. Всегда был на связи. Очень приятен в общении. Будем обращаться по надобости. Рекомендую.
По делу: 1 - Адекватная постановка задачи (ТЗ + словами хотелки + примеры как бы это хотелось видеть) 2 - Быстрая коммуникация 3 - Ревью 3 - Своевременная оплата От себя: Все чётко, вежливо и понятно. Приятно работать в адекватным, вежливым человеком, понимающим, что он хочет на выходе. Настоятельно рекомендую как заказчика. Будет возможность в будущем поработать с Натальей - с удовольствием возьмусь!
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