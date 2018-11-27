Нет невыполнимых задач, есть плохое ТЗ и криворукий исполнитель. Страшно когда они сходятся вместе...

Работа с БД и BigData на протяжении вот уже последних 5-ти лет.

Где отметился:

Tinkoff - ETL разработка и тестирование (сотрудничали более 3-х лет), МТС (РФ) - Администратор, разработчик, ТП ETL процессов (сотрудничали чуть менее 2-х лет), и ряд более "мелких" компаний (с количеством сотрудников более 1000)))).

#Hadoop, #HIVE, #PostgresQL, #MSSQL, #MySQL,#NoSQL, #SQLite, #Oracle, #Python, #JavaSE, #VBA, #Visual FoxPro, #Excel и мн. др.