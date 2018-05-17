Проект по Java (начальный уровень). Базы данных.

Базы данныхЗавершен5 заявок287 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый вечер!

Необходимо подготовить проект по базам данных до конца недели. ТЗ в прикреплении

Пример, как нужно сделать скину Исполнителю. 

Пишите ваши цены и сроки.

6 лет назад
NatalyG
32 годаБеларусь
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
dbozhkou
35 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$50
10 дней
Дмитрий качественно и в срок справился с заданием. По оклнчании проектк все грамотно пояснил. Всегда был на связи. Очень приятен в общении. Будем обращаться по надобости. Рекомендую.
По делу: 1 - Адекватная постановка задачи (ТЗ + словами хотелки + примеры как бы это хотелось видеть) 2 - Быстрая коммуникация 3 - Ревью 3 - Своевременная оплата От себя: Все чётко, вежливо и понятно. Приятно работать в адекватным, вежливым человеком, понимающим, что он хочет на выходе. Настоятельно рекомендую как заказчика. Будет возможность в будущем поработать с Натальей - с удовольствием возьмусь!
  • Похожие заказы

  • Снять нагрузку с сервера и sql

    периодически начинают долго открываться категории http://prntscr.com/j3ntts и падает sql сайт после кардинального апгрейта (смена движка), и были подозрения на переиндексацию роботами, но ограничение (Crawl-delay: 2) в роботс нагрузку не снимает, повторюсь, что нагрузка не постоянная и ...

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Программа для виндоус (база данных)

    Необходимо создать программу, которая позволяет заносить в базу данных карточки людей по определенной форме, предусматривается прикрепление фотографии и мед справок. Если человек посещает Центр несколько раз (выписывается и приходит снова), то каждое посещение заноситься в ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написать макрос на VBA в Excel

    Здравствуйте. Нужно написать макрос расчета стоимости и сроков транспортировки по 2 транспортным компаниям: ПЭК и СДЭК. ТЗ на скрипт прикрепил к проекту. Если будут вопросы, пишите, в личку для уточнения информации. Пишите, пожалуйста, стоимость и сроки ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Работа с e-mail базами данных

    Здравствуйте! Как мне кажется из базовых знаний sql, работа будет не пыльной. У меня есть один файл csv файл с базой клиентов (назовём база A). Требуется создать исходя из этой базы A новые CSV файлы с клиентами, ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • База данных+парсер

    Есть база данных, она сделана в виде веб приложения, в данный момент я ее снял с хостинга- поэтому нужно ее опять развернуть на хостинге, бекап у меня есть . К этой базе данных был парсер, ...

    Базы данных6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Собрать данные ( Почта+ссылка на сайт)

    Добрый день! Нужно собрать данные в Excel табличку - почта и ссылка на сайт  количество позиций (28900) Не у всех будет информация инфа отображается на странице каталога https://panoramafirm.pl/stomatolodzy_i_protetycy (Пример в скрине)

    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • C#(windows forms) + mysql автоматическое расписание школы

    $54

    Программа должна быть максимально проста и код не для супер прогерров сам ток ооп осваиваю. Необходимо сделать до 01.04.2018 в воскресенье должно все быть готово. Расписание составляется на день.  В прогамме пункты добавления, удаления и ...

    MySQL
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поменять значения в mysql

    Нужно во всех таблицах, для всех товаров в opencart поменять sku по условиям: 1) если MPN 1, то к sku дописываем aa- 2) если MPN 2, то к sku дописываем bb- 3) если MPN 3, то к sku ...

    MySQL
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Построить социальный граф на основе данных о пользователях

    $15

    Имеется БД с пользователями и связями (узлы и связи графа), необходимо визуализировать социальную сеть по количеству взаимодействий между пользователями. Получить примерно такую картинку ([url=https://i1.wp.com/www.mikekujawski.ca/wp-content/uploads/2014/08/Social_Network_Analysis_Visualization.png]пример[/url])

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад