Проект по Java (начальный уровень). Базы данных.

По делу: 1 - Адекватная постановка задачи (ТЗ + словами хотелки + примеры как бы это хотелось видеть) 2 - Быстрая коммуникация 3 - Ревью 3 - Своевременная оплата От себя: Все чётко, вежливо и понятно. Приятно работать в адекватным, вежливым человеком, понимающим, что он хочет на выходе. Настоятельно рекомендую как заказчика. Будет возможность в будущем поработать с Натальей - с удовольствием возьмусь!