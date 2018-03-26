Снять нагрузку с сервера и sql

Базы данныхЗакрыт1 заявка195 просмотров
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периодически начинают долго открываться категории http://prntscr.com/j3ntts и падает sql

сайт после кардинального апгрейта (смена движка), и были подозрения на переиндексацию роботами, но ограничение (Crawl-delay: 2) в роботс нагрузку не снимает, повторюсь, что нагрузка не постоянная и идёт при открытии именно категорий, обычные страниц https://goo.gl/LfGqnY открываются очень быстро

500к товара

opencart (ocstore 2.3)

посещаемость 200 чел/день

сайт https://goo.gl/dR9SCN

phpinfo https://goo.gl/P15eYY

логи https://yadi.sk/d/LIUQDNSo3UJcTU

Сервер VDS i7-4770 CPU @ 3.40GHz  оперативы 32 гига  

нужно устранить причину долгой загрузки страниц и падения sql

6 лет назад
20180326
38 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва(-1)
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