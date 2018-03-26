Снять нагрузку с сервера и sql

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
периодически начинают долго открываться категории http://prntscr.com/j3ntts и падает sql
сайт после кардинального апгрейта (смена движка), и были подозрения на переиндексацию роботами, но ограничение (Crawl-delay: 2) в роботс нагрузку не снимает, повторюсь, что нагрузка не постоянная и идёт при открытии именно категорий, обычные страниц https://goo.gl/LfGqnY открываются очень быстро
500к товара
opencart (ocstore 2.3)
посещаемость 200 чел/день
phpinfo https://goo.gl/P15eYY
логи https://yadi.sk/d/LIUQDNSo3UJcTU
Сервер VDS i7-4770 CPU @ 3.40GHz оперативы 32 гига
нужно устранить причину долгой загрузки страниц и падения sql
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