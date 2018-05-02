Программа для виндоус (база данных)

Необходимо создать программу, которая позволяет заносить в базу данных карточки людей по определенной форме, предусматривается прикрепление фотографии и мед справок. Если человек посещает Центр несколько раз (выписывается и приходит снова), то каждое посещение заноситься в историю посещений, которая должна отображаться в его карточке. Так же программа предусматривает,

1. Карточки получателей услуг нужно сделать с возможностью вывода на бумажный носитель;

2. Возможность отображения списка получателей услуг находящихся на данный момент в Центре, а так же вывода этого списка на бумажный носитель