База данных+парсер

Есть база данных, она сделана в виде веб приложения, в данный момент я ее снял с хостинга- поэтому нужно ее опять развернуть на хостинге, бекап у меня есть . К этой базе данных был парсер, который сверял данные этой базы данных с источником (cian.ru). Исходников парсера не сохранилось, его нужно написать заново, есть более подробное тз, жду от вас предложения по желаемой оплате и срокам.