База данных+парсер

Нужно написать софт, который будет парсить (брутить) подобные дедики (удаленные рабочие сервера): 144.202.9.215:3389;THANHYEN-PC\Thanhyen;Thanhyen 35.189.171.247:3389;SRVBAMBOOOS-ED\bamboo;bamboo по сетям всех стран
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Есть база данных, она сделана в виде веб приложения, в данный момент я ее снял с хостинга- поэтому нужно ее опять развернуть на хостинге, бекап у меня есть . К этой базе данных был парсер, который сверял данные этой базы данных с источником (cian.ru). Исходников парсера не сохранилось, его нужно написать заново, есть более подробное тз, жду от вас предложения по желаемой оплате и срокам.
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