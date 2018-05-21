Написать макрос на VBA в Excel

Здравствуйте. Нужно написать макрос расчета стоимости и сроков транспортировки по 2 транспортным компаниям: ПЭК и СДЭК. ТЗ на скрипт прикрепил к проекту.

Если будут вопросы, пишите, в личку для уточнения информации. Пишите, пожалуйста, стоимость и сроки исполнения.

Заранее, спасибо