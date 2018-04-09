Работа с e-mail базами данных

Здравствуйте!

Как мне кажется из базовых знаний sql, работа будет не пыльной.

У меня есть один файл csv файл с базой клиентов (назовём база A). Требуется создать исходя из этой базы A новые CSV файлы с клиентами, которые покупали 1, 2, 3 и т.д. раз.

Также, у меня есть база B. Нужно из этой базы убрать возможные совпадения с базой А. То есть создать новую базу, но без тех записей, которые уже есть в базе A.

Бюджет - TBD, не знаю какой стандарт. Работа несложная, как мне кажется.

Дедлайн (кровь из носа) - среда, 11 апреля.

Спасибо за внимание!