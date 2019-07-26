Настроить таргетированную рекламу в FB и Instagram

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Закрыт13 заявок234 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо настроить таргетированную рекламу в FB и Instagram. 

Тема: Кузовной ремонт и покраска

Регион: Санкт-Петербург

Креатив с вашей стороны? Сколько стоит? Гарантии какие-то будут? 

P/S желательно, чтоб были кейсы в этой теме.

6 лет назад
Ilya_78
Илья 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва

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Нет заявок фрилансеров