распространять реферальную ссылку, для увеличение клиентской структуры кэшбэк-платформы SWITIPS соответственно поучать доход с их покупок
Поиск профильных форумов, telegram/viber чатов, fb/vk групп, twiter
Тематика, прогнозы на спорт, инструменты для анализа футбольных событий, аналитика спортивных событий.
Главный критерий отбора репутация что это честный ресурс, а не просто развод.
Список найденых ресурсов должен иметь 70%+ аудитории из СНГ с "живой*"(см. в низу) аудиторией
Приведу пример
Сайт где разводят людей
Сайт с чистой репутацией
Тоесть по итогу каждого(форум/чат/группа/twiter акк) из категорий должно быть 4-5 позиций
На выходе нужно предоставить ексель таблицу с полями
- url ресурса
- тип ресурса один из перечисленных (форум/чат/группа/twiter акк)
- примерный обьем "живой*"(см. в низу) аудитории (сайты можно оценить грубо через https://www.similarweb.com/, остальные платформы гугляться на раз)
- стоимость рекламы (приводите цифру в долларовом еквиваленте)
- условия публикации рекламных материалов
- контактное лицо (веб мастер сайта, админ группы)
Сайт с инструментами для анализа футбоных событий, поиск недооценных комманд для ставок, всячиские рейтинги команд (типо самая прибыльные команды на домашнем стадионе в сезоне 17-18). Ссылки на ресурс нет так как идет активная разработка, если для оценки стоимости размещения вебмастеру неоходимо изучить продукт, пометить это в итоговой таблице
* под живой понимаеться активная аудитория, например если в группе 50 000 подписчиков, а посты набирают 10-15% лайков это хорошее место, меньше значит скорее всего накрукта и такую платформу обходим
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