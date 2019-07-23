Поиск профильных форумов, telegram/viber чатов, fb/vk групп, twiter

Тематика, прогнозы на спорт, инструменты для анализа футбольных событий, аналитика спортивных событий.

Главный критерий отбора репутация что это честный ресурс, а не просто развод.

Список найденых ресурсов должен иметь 70%+ аудитории из СНГ с "живой*"(см. в низу) аудиторией

Приведу пример

Сайт где разводят людей

http://suleyman-betting.ru/

Сайт с чистой репутацией

https://stakehunters.com

Тоесть по итогу каждого(форум/чат/группа/twiter акк) из категорий должно быть 4-5 позиций

На выходе нужно предоставить ексель таблицу с полями

url ресурса

тип ресурса один из перечисленных (форум/чат/группа/twiter акк)

примерный обьем "живой*"﻿(см. в низу) аудитории (сайты можно оценить грубо через https://www.similarweb.com/, остальные платформы гугляться на раз)

стоимость рекламы (приводите цифру в долларовом еквиваленте)

условия публикации рекламных материалов

контактное лицо (веб мастер сайта, админ группы)

Ответ на вопрос "".

Сайт с инструментами для анализа футбоных событий, поиск недооценных комманд для ставок, всячиские рейтинги команд (типо самая прибыльные команды на домашнем стадионе в сезоне 17-18). Ссылки на ресурс нет так как идет активная разработка, если для оценки стоимости размещения вебмастеру неоходимо изучить продукт, пометить это в итоговой таблице

* под живой понимаеться активная аудитория, например если в группе 50 000 подписчиков, а посты набирают 10-15% лайков это хорошее место, меньше значит скорее всего накрукта и такую платформу обходим