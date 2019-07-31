Тематика, прогнозы на спорт, инструменты для анализа футбольных событий, аналитика спортивных событий. Главный критерий отбора репутация что это честный ресурс, а не просто развод. Список найденых ресурсов должен иметь 70%+ ...
SMM под ключ
Разработать полноценную комплексную SMM-стратегию на 1 год. После провести тестирование гипотез. По окончанию сформировать рекомендации для дальнейшего ведения и развития соц.сетей. Важен стратегический подход к SMM. Не просто постинг, а работа по всем эффективным инструментам продвижения для получения максимальной результативности с канала в виде конверсии подписчиков в пользователей мобильного приложения (основной продукт) и покупок внутри него премиум-доступа + монетизации самих соц.сетей.
Приоритетные задачи:
— Проанализировать аудиторию
— Провести конкурентный анализ
— Создать SMM-стратегию
— Упаковка сообществ
— Подготовить контент-план на 1 мес., опубликовать контент
— Настроить таргетированную рекламу, осуществить рекламный посев
— Провести анализ эффективности, подготовить рекомендации для дальнейшего ведения и развития соц.сетей
Площадки: Instagram, ВКонтакте, Facebook, Telegram, Яндекс.Дзен
В ответах указывайте:
1. Опыт работы в SMM / Медиа / Digital
2. Успешные кейсы продвижения в соц.сетях / таргете будут плюсом
3. Примеры дизайна сообществ и дизайна постов
5. Примеры текстов
6. Опыт работы с блогерами, интернет-сообществами, агентами влияния
7. Желаемый уровень оплаты
8. Сколько времени готовы уделить проекту
Те, кто ответят четко на п. 1-8, либо упакуют их в презентацию или Excel-таблицу, будут рассматриваться в первую очередь. Шаблонные ответы во вторую. Файл(ы) залейте на облако и расшарьте ссылку
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