SMM под ключ

Разработать полноценную комплексную SMM-стратегию на 1 год. После провести тестирование гипотез. По окончанию сформировать рекомендации для дальнейшего ведения и развития соц.сетей. Важен стратегический подход к SMM. Не просто постинг, а работа по всем эффективным инструментам продвижения для получения максимальной результативности с канала в виде конверсии подписчиков в пользователей мобильного приложения (основной продукт) и покупок внутри него премиум-доступа + монетизации самих соц.сетей.

Приоритетные задачи:

— Проанализировать аудиторию

— Провести конкурентный анализ

— Создать SMM-стратегию

— Упаковка сообществ

— Подготовить контент-план на 1 мес., опубликовать контент

— Настроить таргетированную рекламу, осуществить рекламный посев

— Провести анализ эффективности, подготовить рекомендации для дальнейшего ведения и развития соц.сетей

Площадки: Instagram, ВКонтакте, Facebook, Telegram, Яндекс.Дзен

В ответах указывайте:

1. Опыт работы в SMM / Медиа / Digital

2. Успешные кейсы продвижения в соц.сетях / таргете будут плюсом

3. Примеры дизайна сообществ и дизайна постов

5. Примеры текстов

6. Опыт работы с блогерами, интернет-сообществами, агентами влияния

7. Желаемый уровень оплаты

8. Сколько времени готовы уделить проекту

Те, кто ответят четко на п. 1-8, либо упакуют их в презентацию или Excel-таблицу, будут рассматриваться в первую очередь. Шаблонные ответы во вторую. Файл(ы) залейте на облако и расшарьте ссылку