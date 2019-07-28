technokrat

Необходимо найти 200 информационных партнеров для деловой конференции и сгенерировать трафик на сайт через анонсы на ресурсах партнеров, e-mail рассылки и баннеры. Задача: Найти потенциальных информационных партнеров для деловой конференции, сформировать базуПровести ...
- Маркетинговый анализ1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо оформить бизнес-аккаунт в Instagram (мы создадим его самостоятельно и выдадим доступ). Тематика: онлайн-курсы. Цель: привить лояльность к компании-организатору и спикерам курса, создать ощущение востребованности. Что необходимо сделать: Нарисовать и опубликовать аватаркуНарисовать ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно отрисовать 7 скриншотов в магазин приложения для 3х версий - русской, английской и китайской. В англ и китайской версии будет всего одна тема, теже самые картинки, только языки названий скринов разные, в русской версии ...Дизайн мобильных приложений16 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно по тз отрисовать лого/иконку для мобильного приложения для App Store. Основная идея приложения такая: в приложение много разных данных, знаний, а мы их упрощаем, раскладываем на простые элементы, рассказываем доступным языком абсолютно для ...Иконки и Пиксель-арт18 заявокЗакрыт6 лет назад
Доработать существующее мобильное приложение для Android на платформе Cordova. Доработки по серверной части на нашей стороне. Передача данных осуществляется через RESTful API. Документация по API и исходник в наличии. Часть из того, ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Задания: 1. Написать SEO-тексты для сайта 2. Написать статьи и новости для блога компании 3. Написать посты для соц.сетей (Facebook, Instagram, Telegram) 4. Написать пресс-релизы для информационных партнеров 5. Подобрать ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Разработать полноценную комплексную SMM-стратегию на 1 год. После провести тестирование гипотез. По окончанию сформировать рекомендации для дальнейшего ведения и развития соц.сетей. Важен стратегический подход к SMM. Не просто постинг, а работа по всем эффективным инструментам ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт6 лет назад
Доработать существующее мобильное приложение для Android на платформе Cordova. Доработки по серверной части на нашей стороне. Передача данных осуществляется через RESTful API. Документация в наличии. Что необходимо сделать: 1. Увеличить кол-во ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Разработка и участие в 4-месячной PR-кампании для повышения узнаваемости компании и обеспечения информационной представленности в СМИ. Задача: Разработка и участие в 4-месячной PR-кампанииРазработать предложения по повышению лояльности СМИСформировать пул лояльных СМИПереговоры с ...Маркетинговый анализ2 заявкиЗакрыт6 лет назад