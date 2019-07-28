technokrat

Игорь technokrat

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Найти 200 информационных партнеров для конференции

    Необходимо найти 200 информационных партнеров для деловой конференции и сгенерировать трафик на сайт через анонсы на ресурсах партнеров, e-mail рассылки и баннеры. Задача: Найти потенциальных информационных партнеров для деловой конференции, сформировать базуПровести ...

    Маркетинговый анализ1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оформить Instagram под ключ

    Необходимо оформить бизнес-аккаунт в Instagram (мы создадим его самостоятельно и выдадим доступ). Тематика: онлайн-курсы. Цель: привить лояльность к компании-организатору и спикерам курса, создать ощущение востребованности. Что необходимо сделать: Нарисовать и опубликовать аватаркуНарисовать ...

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отрисовать скриншоты для мобильного приложения

    Нужно отрисовать 7 скриншотов в магазин приложения для 3х версий - русской, английской и китайской. В англ и китайской версии будет всего одна тема, теже самые картинки, только языки названий скринов разные, в русской версии ...

    Дизайн мобильных приложений16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Отрисовать иконку/лого для магазина приложений

    Нужно по тз отрисовать лого/иконку для мобильного приложения для App Store. Основная идея приложения такая: в приложение много разных данных, знаний, а мы их упрощаем, раскладываем на простые элементы, рассказываем доступным языком абсолютно для ...

    Иконки и Пиксель-арт18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать мобильное приложение для Android на Cordova

    Доработать существующее мобильное приложение для Android на платформе Cordova. Доработки по серверной части на нашей стороне. Передача данных осуществляется через RESTful API. Документация по API и исходник в наличии.   Часть из того, ...

    Android
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать SEO-тексты

    Задания: 1. Написать SEO-тексты для сайта 2. Написать статьи и новости для блога компании 3. Написать посты для соц.сетей (Facebook, Instagram, Telegram) 4. Написать пресс-релизы для информационных партнеров 5. Подобрать ...

    Машинное обучение
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • SMM под ключ

    Разработать полноценную комплексную SMM-стратегию на 1 год. После провести тестирование гипотез. По окончанию сформировать рекомендации для дальнейшего ведения и развития соц.сетей. Важен стратегический подход к SMM. Не просто постинг, а работа по всем эффективным инструментам ...

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка мобильного приложения для Android

    Доработать существующее мобильное приложение для Android на платформе Cordova. Доработки по серверной части на нашей стороне. Передача данных осуществляется через RESTful API. Документация в наличии. Что необходимо сделать: 1. Увеличить кол-во ...

    AndroidiOSSwift
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать PR-кампанию на 4 месяца

    Разработка и участие в 4-месячной PR-кампании для повышения узнаваемости компании и обеспечения информационной представленности в СМИ. Задача: Разработка и участие в 4-месячной PR-кампанииРазработать предложения по повышению лояльности СМИСформировать пул лояльных СМИПереговоры с ...

    Маркетинговый анализ2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад