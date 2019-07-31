Доработка мобильного приложения для Android

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Закрыт1 заявка156 просмотров

Доработать существующее мобильное приложение для Android на платформе Cordova. Доработки по серверной части на нашей стороне. Передача данных осуществляется через RESTful API. Документация в наличии.

Что необходимо сделать:

1. Увеличить кол-во показов баннерной рекламы внутри приложения

2. Добавить pop-up с предложением поставить оценку в Google Play

3. Адаптировать текущий интерфейс к безрамочным смартфонам с челкой / подбородком

4. Добавить pop-up с предложением купить премиум-версию

5. Добавить опцию открытия платного контента за просмотр рекламы

6. Локализация приложения на английский и китайский язык (перевод элементов интерфейса предоставляем)

7. Сделать меню-седвич

8. Исправить / увеличить отзывчивость приложения (некоторые кнопки / действия имеют плохую нажимабельность, долго грузится)

9. Добавить несколько новых экранов

В ответах указывайте:

1. Опыт разработки под Android

2. Опыт работы с платформой Cordova

3. Ссылки на кейсы в Google Play

4. Опыт разработки под iOS с использованием платформы Swift будет плюсом

5. Почасовая ставка

6. Сколько времени в день готовы уделять проекту

Те, кто ответят четко на п. 1-6, либо упакуют их в презентацию или Excel-таблицу, будут рассматриваться в первую очередь. Шаблонные ответы во вторую. Файл(ы) залейте на облако и расшарьте ссылку

AndroidiOSSwift
6 лет назад
technokrat
Игорь 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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