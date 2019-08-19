Нужно доработать мобильное приложение

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Завершен1 заявка115 просмотров

Нужно доработать мобильное приложение   в приложение бриф и макеты приложения и есть исходники приложения разработаного его нужно доработать и довести до конца до рабочего и финального состояние я предоставлю по запросу исходники приложения приложил файлов приложения  https://cloud.mail.ru/public/5Efh/4E4hT5qyV

Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам

Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по след. вопросам

и заранее говорю спасибо вам за ваш отклик : 

1. Сроки 

2. Бюджет 

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним

4. Когда можете начать работу 

5. Вопросы по проекту

Форма оплаты: WebMoney Qiwi Яндекс Деньги Перевод на Карту PayPal Оплата через сервис сайта 

Заранее Спасибо всем и приятного и продуктивного вам дня!

6 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Beretta299
27 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$200
15 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

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Beretta299
27 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад

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