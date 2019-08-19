Здравствуйте, на два проекта fulltime требуются iOS и Android разработчики(swift, kotlin), только полное погружение, уровень не менее уверенного middle, обязательна чистота кода, будет интервью. Немного информации: Первый проект — очень активно применяется ...
Нужно доработать мобильное приложение
Нужно доработать мобильное приложение в приложение бриф и макеты приложения и есть исходники приложения разработаного его нужно доработать и довести до конца до рабочего и финального состояние я предоставлю по запросу исходники приложения приложил файлов приложения https://cloud.mail.ru/public/5Efh/4E4hT5qyV
Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам
Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по след. вопросам
и заранее говорю спасибо вам за ваш отклик :
1. Сроки
2. Бюджет
3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним
4. Когда можете начать работу
5. Вопросы по проекту
Форма оплаты: WebMoney Qiwi Яндекс Деньги Перевод на Карту PayPal Оплата через сервис сайта
Заранее Спасибо всем и приятного и продуктивного вам дня!
Выбранный исполнитель
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