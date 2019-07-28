Исправления прошивки Андроид

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Требуется помощь по исправления GSM связи на прошивке андроид, собрана на платформе LineageOS 

Android
6 лет назад
Mikodiss
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров