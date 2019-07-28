Нам нужно создать много маленьких игр. Действительно маленький. Нет IAP, нет рекламы, нет лидеров. Иногда мы будем использовать старый код. Исходный код должен быть в XCode.
Исправления прошивки Андроид
Требуется помощь по исправления GSM связи на прошивке андроид, собрана на платформе LineageOS
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