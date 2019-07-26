Ios приложение

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Закрыт2 заявки139 просмотров

нужно разработать приложение. есть веб версия проекта. это список радиостанций, где мы можем прослушать что сейчас идет по той или иной радиостанции http://prntscr.com/ok9xq0 авторизация, регистрация, возможно будет выбор любимых радиостанция, например. нужно с вами совместно определиться с возможностью реализации проекта, а так же сроками и стоимостью

iOS
6 лет назад
itlabs
Денис 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров