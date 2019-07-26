Ios приложение

нужно разработать приложение. есть веб версия проекта. это список радиостанций, где мы можем прослушать что сейчас идет по той или иной радиостанции http://prntscr.com/ok9xq0 авторизация, регистрация, возможно будет выбор любимых радиостанция, например. нужно с вами совместно определиться с возможностью реализации проекта, а так же сроками и стоимостью