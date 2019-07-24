Разработка мобильного приложения. Для Sales менеджера. Описание работы в файле прикреплено . Вопрос оплаты, условия работы лично обсудим.
Залить расширение Safari в Apple Connect
После заливки выдает ошибку
Кто знает что это и может поправить или попытался исправить пишите
- 2. 4 Performance: Hardware Compatibility (macOS)
Your app incorrectly implements sandboxing, or it contains one or more entitlements with invalid values. Please review the included entitlements and sandboxing documentation and resolve this issues before resubmitting a new binary.
com.apple.security.application-groups : [No Value]
Next Steps
For information on common app sandboxing issues, please see Technical Q&A QA1773 Common app sandboxing issues.
See App Sandboxing for links to essential video and documentation to learn how to sandbox your application.
Should you need code-level assistance implementing sandboxing, contact Apple Developer Technical Support.
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