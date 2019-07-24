Залить расширение Safari в Apple Connect

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрытнет заявок181 просмотр

После заливки выдает ошибку 

Кто знает что это и может поправить или попытался исправить пишите

  • 2. 4 Performance: Hardware Compatibility (macOS)
Guideline 2.4.5(i) - Performance

Your app incorrectly implements sandboxing, or it contains one or more entitlements with invalid values. Please review the included entitlements and sandboxing documentation and resolve this issues before resubmitting a new binary.

com.apple.security.application-groups : [No Value]

Next Steps

For information on common app sandboxing issues, please see Technical Q&A QA1773 Common app sandboxing issues.

See App Sandboxing for links to essential video and documentation to learn how to sandbox your application.

Should you need code-level assistance implementing sandboxing, contact Apple Developer Technical Support.

macOS
6 лет назад
perepelkindv_del
Денис 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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