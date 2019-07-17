Заказ для сейлза

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Закрыт3 заявки228 просмотров

Разработка мобильного приложения.    Для Sales менеджера.    Описание работы в файле прикреплено . Вопрос оплаты, условия работы лично обсудим. 

6 лет назад
biliyoleksandr
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров