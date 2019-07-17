Разработать iOS приложение

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки186 просмотров

Добрый день, нужно сделать приложение IOS Радио онлайн ,

Требуемый функционал:

На главной список станций в виде сетки.

Подгрузка с сервера списка станций

Проигрывание потоковой музыки

Фоновый режим

Избранное

Таймер сна

Встроить Гугл рекламу и статистику

Выложить в AppStore

Подробней в ТЗ

Серверная часть и дизайн есть.

Оплата только вебмани.

Нужно сделать быстро и качественно!

Срок 4-5 дня.

ТЗ скину в личку

Просьба указать ссылку на портфолио

Приложение нужно на Objective-C или Swift

Прошу компании не беспокоить. Нужен прямой контакт с разработчиком без посредников.

iOSSwift
6 лет назад
global_tim
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров