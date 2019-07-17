Есть приложение на flutter Необходимо вывести динамический список Список элементов получается по api Пишите, кто работал с flutter (dart)
Разработать iOS приложение
Добрый день, нужно сделать приложение IOS Радио онлайн ,
Требуемый функционал:
На главной список станций в виде сетки.
Подгрузка с сервера списка станций
Проигрывание потоковой музыки
Фоновый режим
Избранное
Таймер сна
Встроить Гугл рекламу и статистику
Выложить в AppStore
Подробней в ТЗ
Серверная часть и дизайн есть.
Оплата только вебмани.
Нужно сделать быстро и качественно!
Срок 4-5 дня.
ТЗ скину в личку
Просьба указать ссылку на портфолио
Приложение нужно на Objective-C или Swift
Прошу компании не беспокоить. Нужен прямой контакт с разработчиком без посредников.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения9 заявокЗакрыт5 лет назад
Бета-версия геолокационного приложения. 2-3 экрана, регистрация по телефону, история входов не хранится (отслеживание движения объектов онлайн), масштабируемость. Делается для размещения в appstore, соответственно, должны быть соблюдены все технические характеристики.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $80
Angular - Ionic мобильное приложение Добавить функцию PUSH уведомлений на устройствах Серверная сторона проекта на Laravel Я беру на себя, если чтоМобильные приложения1 исполнительЗавершен6 лет назад
Разработка мобильного приложения для Android+Ios дизайн готов в приложение все макеты от приложения т3 и макеты Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Необходимо создать приложение, которое при открытии открывало бы по ссылке мобильную версию сайта. То есть по сути нужно встроить веб-страницу в андроид-приложение с помощью компонента WebView.Мобильные приложения1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходим разработчик мобильных приложений. Оплата сдельная. В наличии ТЗ. Функционал, который необходимо доработать: Регистрация / Авторизация / Восстановление пароля - подвязка к API; Проблема с API: неправильно передаются ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Ищу разработчика мобильных приложений на языке C#. Требуется разработать функционал по работе с картой сервиса OpenStreetMap: https://www.openstreetmap.org/#map=6/48.537/31.168 Работа сдельная. Оплата по результату на выбор: на карту ПриватБанка, в биткоинах или согласно юридическому ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходима разработка мобильного приложения IOS/Android (доставка продуктов) Разработка возможна как под ключ, так и программной части (с написанием ТЗ дизайнеру) Указывайте пожалуйста сроки/стоимость, ссылки на осуществленные проекты по темеМобильные приложения8 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет, у меня есть горячий клиент, которому нужно сделать мобильное приложение для конференц-звонков (типа скайп) Основные функции: - групповые звонки - список участников - контакты - чат ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть мобильное приложение: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.loyaltyplant.partner.freshmarket&hl=ruhttps://apps.apple.com/ru/app/%D1%84%D1%80%D0%B5%D1%88-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82-77/id1313258251Сделано на основе программы лояльности, код закрытый и поддержка и внесение изменений невозможна. Необходимо скопировать приложение на одно из кроссплатформенных решений: React Native, Flutter, Xamarin. Кратко о ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт6 лет назад