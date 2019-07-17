Задача на flutter

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт9 заявок904 просмотра

Есть приложение на flutter

Необходимо вывести динамический список

Список элементов получается по api

Пишите, кто работал с flutter (dart)

Flutter
6 лет назад
lex2019
40 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров