Angular - Ionic мобильное приложение Добавить функцию PUSH уведомлений

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен2 заявки231 просмотр

Angular - Ionic мобильное приложение Добавить функцию PUSH уведомлений на устройствах

Серверная сторона проекта на Laravel

Я беру на себя, если что

AngularLaravel
6 лет назад
arnoldus
Руслан 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sergey59rg
Сергей 
42 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$80
5 дней
Толковый, исполнительный. Рекомендую
Четкое ТЗ. Своевременная оплата. Работодателя рекомендую

Заявки фрилансеров

sergey59rg
Сергей 
42 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад