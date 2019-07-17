Ищу разработчика мобильных приложений на языке C#.

Требуется разработать функционал по работе с картой сервиса OpenStreetMap:

https://www.openstreetmap.org/#map=6/48.537/31.168

Работа сдельная. Оплата по результату на выбор: на карту ПриватБанка, в биткоинах или согласно юридическому договору.

Тем, у кого есть подходящее портфолио, мы готовы сделать предоплату.

Приоритет отдадим тем, кто имеет опыт работы с сервисом OpenStreetMap.