Ищу разработчика мобильных приложений на языке C#

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки264 просмотра

Ищу разработчика мобильных приложений на языке C#.

Требуется разработать функционал по работе с картой сервиса OpenStreetMap:

https://www.openstreetmap.org/#map=6/48.537/31.168

Работа сдельная. Оплата по результату на выбор: на карту ПриватБанка, в биткоинах или согласно юридическому договору. 

Тем, у кого есть подходящее портфолио, мы готовы сделать предоплату. 

Приоритет отдадим тем, кто имеет опыт работы с сервисом OpenStreetMap.

6 лет назад
ValeriiaLisovska
30 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров