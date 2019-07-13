Настройка отчетности для мобильного приложения

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Необходима настройка событий и метрик по фреймворку AARRR.

Мобильное приложение по аренде жилья.

Есть события  (events) по которым нужна наглядная понятная система отчетности.

Необходимо настроить систему отчетности

6 лет назад
swixx
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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