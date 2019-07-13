Пару вопросов по реализации приложения на Android

Здравствуйте, нужно ответить на пару вопросов, конструктивно. У вас должен быть опыт в написании приложений для Android в Android Studio Java. Каждый вопрос оплачивается индивидуально. Всего три вопроса.

Портфолио должно быть что бы я понял что у вас есть опыт.