Создания бота в Telegram

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Закрыт7 заявок194 просмотра

Доброго времени суток!

Нужна разработка аналогичного бота, для раскрутки в инстаграм, бот должен иметь тот же функционал, что и этот: @Buddy_the_bot

Тут важно, что бот будет брать информацию с instagram о выполненных заданиях и тд.

Жду ваших предложений / вопросов.

6 лет назад
SergeySafitov
Сафитов 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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