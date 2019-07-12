Создания бота в Telegram

Доброго времени суток!

Нужна разработка аналогичного бота, для раскрутки в инстаграм, бот должен иметь тот же функционал, что и этот: @Buddy_the_bot

Тут важно, что бот будет брать информацию с instagram о выполненных заданиях и тд.

Жду ваших предложений / вопросов.