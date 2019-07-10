Необходимо создать приложение для Андроида с кадастровой картой Украины. Функционал: Наложение кадастровой карты на слои OpenStreetMap, Google, BingПоиск по кадастровому номеру и адресуВыполнение перехода к определенной части карты по регионуОтображение общедоступных данных с ...
Нужен разработчик для доработки IOS приложения
Готовое мобильное приложение (iOS) с возможностью создавать аккаунт и опубликовывать фото, видео. Серверная часть API готова.
Требуется выполнить.
1) Добавить возможность писать текст о себе в аккаунт пользователя.
2) Сделать изменения в существующей топ ленте (лента, где будут отображаться только популярные аккаунты).
3) Изменить существующий поиск пользователей по приложению.
4) Возможность заблокировать пользователя или пожаловаться на него.
Более подробное ТЗ отправим. Для открытия ТЗ требуется программа Adobe xd, поддержка win 10 или не ниже macOS X v10.12.
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