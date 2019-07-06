Необходимо создать приложение для Андроида с кадастровой картой Украины. Функционал: Наложение кадастровой карты на слои OpenStreetMap, Google, BingПоиск по кадастровому номеру и адресуВыполнение перехода к определенной части карты по регионуОтображение общедоступных данных с ...
Работа с кодом мобильного приложения (Objective-C)
Наше мобильное приложение находится в Apple store и предназначено для изучения английского языка. В нем необходимо провести работу с кодом (Objective-C), а также залить новую версию приложения. Дополнительная цель - сформировать работу в постоянном формате
Стоимость и условия работы оговариваются
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