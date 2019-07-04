Разработка Ad Block под iOS (в публичном доступе есть код)

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка194 просмотра

Приложение работает как экстеншн к браузеру. Делаем рескин приложения, код которого есть в открытом доступе + разработчик дает свои DNS, чтобы использовать их в приложении.

1) Разработать приложение по примеру (открытый код примера есть в публичном доступе). 

2) Согласовать рескин (рескином занимаемся мы)

3) Настроить диплинки ( firebase dynamic content / подгрузка контента с бэк-а) для ABC-тестирования рекламы

FirebaseiOS
6 лет назад
onlytomy
Денис 
32 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

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