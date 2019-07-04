Есть работающее приложение с закрытым кодом на платформе Android. Ему нужно добавить функционал конвертации файлов из формата XPS в формат PDF. Желательно найти самое простое и надежное решение.
Разработка Ad Block под iOS (в публичном доступе есть код)
Приложение работает как экстеншн к браузеру. Делаем рескин приложения, код которого есть в открытом доступе + разработчик дает свои DNS, чтобы использовать их в приложении.
1) Разработать приложение по примеру (открытый код примера есть в публичном доступе).
2) Согласовать рескин (рескином занимаемся мы)
3) Настроить диплинки ( firebase dynamic content / подгрузка контента с бэк-а) для ABC-тестирования рекламы
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