Разработка Ad Block под iOS (в публичном доступе есть код)

Приложение работает как экстеншн к браузеру. Делаем рескин приложения, код которого есть в открытом доступе + разработчик дает свои DNS, чтобы использовать их в приложении.

1) Разработать приложение по примеру (открытый код примера есть в публичном доступе).

2) Согласовать рескин (рескином занимаемся мы)

3) Настроить диплинки ( firebase dynamic content / подгрузка контента с бэк-а) для ABC-тестирования рекламы