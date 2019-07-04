Концепция айос с Эйпл вотч

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  • Концепция приложения такова: нужен айос с привязкой эпл вотч, пользователи в нем смогут как заниматься по тренировкам-видео, так и знакомиться (функция соцсети). Подробного текстового ТЗ нет, но в целом мы все по функциям понятно описали.
Оценка нужна как можно быстрее, отдельно на эпл и отдельно на айос сделали.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11SNXjVGskGzt0LuV1UExGFxdjSrfZx9eb0X95OTbSUA/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cv75y8TDqtd6AI-sjkhOo-JhDHlWtlkdd_xRhnBAirE/edit?usp=sharing

6 лет назад
burzhuyxxi
Станислав 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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