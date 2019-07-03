Мобильное приложение для кафе

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок184 просмотра

Нужно разработать мобильное приложение для кафе. Что бы клиент мог зайти и выбрать то что надо и оставить заявку.

Срок неделя. Дизайн на вас. Тематике дизайна Black Star Mafia

Кафе(Клуб) называется Asia Black Club

6 лет назад
alexgavrilow112
Гаврилов 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров