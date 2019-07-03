Чтобы приложение определяло по кукисам кто залогинен в EasyWork24 (кто активный пользватель) и в его карточку EasyWork24 отпарвляло скриншот с экрана компьютера. Нужно чтобы работало под Ubuntu 18.04 (минимум) и Windows (максимум). ...
Мобильное приложение для кафе
Нужно разработать мобильное приложение для кафе. Что бы клиент мог зайти и выбрать то что надо и оставить заявку.
Срок неделя. Дизайн на вас. Тематике дизайна Black Star Mafia
Кафе(Клуб) называется Asia Black Club
Заявки фрилансеров
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