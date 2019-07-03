Приложение для межвузовского соревнования по ходьбе

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Закрыт1 заявка123 просмотра

Здравствуйте. Необходимо разработать нативное мобильное приложение под Android и iOS

Нужен конечный исполнитель, студиям просьба не писать. 

С нас качественное техническое задание и профессиональный формат общения. 

Необходимо произвести оценку по ТЗ которое будет выслано выбранным исполнителям. 

Пожалуйста ответьте на вопросы: 

1. Какой ваш уровень (Junior, Middle или Senior)? 

2. Сколько стоит час вашей работы? 

3. Сколько времени в день можете уделять проекту? 

4. Ссылки на готовые проекты 

5. Где территориально находитесь? 

6. Когда готовы начать? 

Начните ответ на проект со слов: Прочитал и отвечаю. Чтобы было понятно что вы читали задачу.

AndroidiOS
6 лет назад
dmitriy-kireev
Дмитрий 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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