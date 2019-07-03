Мобильное приложение копия как Циан например или похожее, объясню подробнее и договоримся в переписке или лучше при созвоне.
Приложение для межвузовского соревнования по ходьбе
Здравствуйте. Необходимо разработать нативное мобильное приложение под Android и iOS
Нужен конечный исполнитель, студиям просьба не писать.
С нас качественное техническое задание и профессиональный формат общения.
Необходимо произвести оценку по ТЗ которое будет выслано выбранным исполнителям.
Пожалуйста ответьте на вопросы:
1. Какой ваш уровень (Junior, Middle или Senior)?
2. Сколько стоит час вашей работы?
3. Сколько времени в день можете уделять проекту?
4. Ссылки на готовые проекты
5. Где территориально находитесь?
6. Когда готовы начать?
Начните ответ на проект со слов: Прочитал и отвечаю. Чтобы было понятно что вы читали задачу.
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