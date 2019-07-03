Приложение для межвузовского соревнования по ходьбе

Здравствуйте. Необходимо разработать нативное мобильное приложение под Android и iOS

Нужен конечный исполнитель, студиям просьба не писать.

С нас качественное техническое задание и профессиональный формат общения.

Необходимо произвести оценку по ТЗ которое будет выслано выбранным исполнителям.

Пожалуйста ответьте на вопросы:

1. Какой ваш уровень (Junior, Middle или Senior)?

2. Сколько стоит час вашей работы?

3. Сколько времени в день можете уделять проекту?

4. Ссылки на готовые проекты

5. Где территориально находитесь?

6. Когда готовы начать?

Начните ответ на проект со слов: Прочитал и отвечаю. Чтобы было понятно что вы читали задачу.