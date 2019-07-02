Добрый день, есть приложение с оплатой, после обновления сдк реакта, при переходе на 3дс (банковская страница для ввода номера из смс) получаем белый экран... используем обычный вебвью компанент для отрисовки этой страницы ...
Android Разработать мобильное приложение
Нужно моб. приложение под андроид,
дизайн есть, бекенд тоже есть.
Краткое описание:
Приложение для пользователей которые хотят пополнять вирт карту или покупать qr коды,
т.е. в приложении есть карусель qr кодво которые отдает сервер и так же есть возможность пополнять некий вирт. кошелек.
пополнение кошелька и покупка qr кодов осуществляется через методы бекенда банковской картой.
Помощь бекенда так же будет если это необходима.
На ios собрали такое приложение нам за 5 полных рабочих дней, поэтому на андроид ориентируемся так же.
Дизайн и методы бекенда предоставим кандидатам.
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