Android Разработать мобильное приложение

Нужно моб. приложение под андроид,

дизайн есть, бекенд тоже есть.

Краткое описание:

Приложение для пользователей которые хотят пополнять вирт карту или покупать qr коды,

т.е. в приложении есть карусель qr кодво которые отдает сервер и так же есть возможность пополнять некий вирт. кошелек.

пополнение кошелька и покупка qr кодов осуществляется через методы бекенда банковской картой.

Помощь бекенда так же будет если это необходима.

На ios собрали такое приложение нам за 5 полных рабочих дней, поэтому на андроид ориентируемся так же.

Дизайн и методы бекенда предоставим кандидатам.