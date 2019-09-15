Приложение на Андроид

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен5 заявок219 просмотров

Добрый день

Интересует аналог такого приложения

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.northpark.drinkwater

Дизайн интерфейса наш

Интересует стоимость, сроки.

Спасибо

Android
6 лет назад
ElfWarrior
Виталий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

DimaOvsyanyk
Дмитрий 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад
$100
7 дней
Escrow
Все ОК
Интересный проект, взаимовыгодное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

DimaOvsyanyk
Дмитрий 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад