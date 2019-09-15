Нужно приложение для просмотра графиков врачей через сотовый, запись пациента на приём и его удаление. Серверная часть уже готова надо сделать только клиентскую для Andriod и iOS. общение идет только через SOAP-сообщения. ...
Приложение на Андроид
Добрый день
Интересует аналог такого приложения
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.northpark.drinkwater
Дизайн интерфейса наш
Интересует стоимость, сроки.
Спасибо
Выбранный исполнитель
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