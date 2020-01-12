Графики для врачей через SOAP-сообщения

Нужно приложение для просмотра графиков врачей через сотовый, запись пациента на приём и его удаление.

Серверная часть уже готова надо сделать только клиентскую для Andriod и iOS. общение идет только через SOAP-сообщения.

Нужно 2 варианта просмотра графиков.

1. Для регистраторов(Адиминистратора) - видит сразу всех врачей на определенную дату.

2. Для врачей - видит только себя, других врачей не видит

На PHP клиентская часть уже есть. Теперь хочется полноценное приложение.

демо на PHP тут https://online.dental-soft.ru/docs_i.php?ID=demo

Для регистратора

﻿пользователь reg

﻿Пароль 111

Для врача

﻿пользователь alex

﻿Пароль 123

Какой интерфейс отображать, для Администратора или для Врача, soap-сервер решает сам в зависимости от логина

Кто заинтересован дам полное описание SOAP-функций и примеры на PHP

От вас исходники нужны обязательно. Программа будет постоянно дорабатываться, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.