Графики для врачей через SOAP-сообщения

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Завершен15 заявок379 просмотров

Нужно приложение для просмотра графиков врачей через сотовый, запись пациента на приём и его удаление. 

Серверная часть уже готова надо сделать только клиентскую для Andriod и iOS. общение идет только через SOAP-сообщения.

Нужно 2 варианта просмотра графиков.

1. Для регистраторов(Адиминистратора) - видит сразу всех врачей на определенную дату.

2. Для врачей - видит только себя, других врачей не видит

На PHP клиентская часть уже есть. Теперь хочется полноценное приложение.

демо на PHP тут https://online.dental-soft.ru/docs_i.php?ID=demo

Для регистратора  

﻿пользователь reg 

﻿Пароль 111

Для  врача 

﻿пользователь alex 

﻿Пароль 123 

Какой интерфейс отображать, для Администратора или для Врача, soap-сервер решает сам в зависимости от логина

Кто заинтересован дам полное описание SOAP-функций и примеры на PHP

От вас исходники нужны обязательно. Программа будет постоянно дорабатываться, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

iOSPHP
5 лет назад
cutecode
55 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Megatron997
Сергей 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$200
26 дней
Escrow
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Megatron997
Сергей 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад