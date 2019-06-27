Android, требуется написать небольшой скрипт на Java

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Закрыт2 заявки194 просмотра

Здравствуйте! 

На чем: 

Язык Java  

Сторонние sdk не использовать, писать под api level28 

Требуется: 

Написать функцию которая в вебвью заполняет форму авторизации google.com 

функция должна имитировать ввод с клавиатуры, а не подставлять результат через js 

Оплата: 

По договоренности, если напишите в течении дня- двух, оплата выше 

AndroidJavaJavaScript
6 лет назад
Mveb1
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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