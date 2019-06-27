Доброго времени суток. Нужна квота на приложение для предзаказа еды. ТЗ прикрепил
Android, требуется написать небольшой скрипт на Java
Здравствуйте!
На чем:
Язык Java
Сторонние sdk не использовать, писать под api level28
Требуется:
Написать функцию которая в вебвью заполняет форму авторизации google.com
функция должна имитировать ввод с клавиатуры, а не подставлять результат через js
Оплата:
По договоренности, если напишите в течении дня- двух, оплата выше
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