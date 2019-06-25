Требуется разработчик под Iphone

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Закрыт4 заявки142 просмотра

Необходимо сделать приложение для AppleStore.

Сама система уже готова непосредственно на php, а также её мобильная версия. Необходимо сделать под этот сервис мобильное приложение. 

Суть сервиса примерно - todoist.com.  У нас десктоп и мобильная уже готовы, необходимо разработать для AppleStore.

Примерную стоимость и вопросы можете писать здесь в проекте.

PHP
6 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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