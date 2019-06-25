Есть мобильное приложение для Android. Webview для нашего Saas-сервиса (облачная CRM-система), и еще ряд функций, в том числе отправку информации о совершении звонков для обработки из в CRM. Но Гугл не пропускает приложение к публикации ...
Требуется разработчик под Iphone
Необходимо сделать приложение для AppleStore.
Сама система уже готова непосредственно на php, а также её мобильная версия. Необходимо сделать под этот сервис мобильное приложение.
Суть сервиса примерно - todoist.com. У нас десктоп и мобильная уже готовы, необходимо разработать для AppleStore.
Примерную стоимость и вопросы можете писать здесь в проекте.
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