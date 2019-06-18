Разработка электронного журнала на android

Мне необходимо создать оффайн приложение . В итоге необходим электронный журнал на android, с возможностью добавления расписания, предметов, групп, учеников. Кроме этого необходимо добавить оповещение о начале и конца занятия, а также выгрузка в excel этой базы в конце четверти, а также несколько отчетов об успеваемости. Срок 2 дня. Бюджет 15000