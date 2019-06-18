Требуется обучение по разработке Android приложений (см примеры)

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
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Требуется обучение по разработке Android приложений.   

Обучение удаленно.   

Примеры приложений к которому хочу научиться делать:   

Приложение Аквашоп(см рис).  

Приложение Слесарное дело(см рис). – по части дизайна, перехода между активити, тестирования. 

Приложение Калькулятор 

Также подготовка сообщения для отправки в ват сап по нажатию кнопки из приложения. 

Работа с базами данных. Чтение/запись. 

Есть опыт программирования: VBA, 1С.   

Возможно только консультации по чату если заняты работой. 

Объем 20 часов.

AndroidVBA
6 лет назад
mario12345
Семен 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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