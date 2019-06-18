Для Sales менеджера ,описание пришлю в лс. Проект связан с мобильной разработкой, нужно знание ios и android. По оплате договоримся в разговоре
Требуется обучение по разработке Android приложений (см примеры)
Требуется обучение по разработке Android приложений.
Обучение удаленно.
Примеры приложений к которому хочу научиться делать:
Приложение Аквашоп(см рис).
Приложение Слесарное дело(см рис). – по части дизайна, перехода между активити, тестирования.
Приложение Калькулятор
Также подготовка сообщения для отправки в ват сап по нажатию кнопки из приложения.
Работа с базами данных. Чтение/запись.
Есть опыт программирования: VBA, 1С.
Возможно только консультации по чату если заняты работой.
Объем 20 часов.
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