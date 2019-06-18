ВК приложение – Разработка (вконтакте vk app)

Добрый день, для одного из наших клиентов есть задача разработать ВК приложение аналогичное голосовалке от сбербанка типа https://vk.com/app6899758?run_hash=b20612467cb4cb30bb Приложение - простое: авторизация пользователя, вопросы с выбором заранее подготовленных ответов, результат - определение психологического типа личности, всего 50 вопросов, доббавление вопросов делать не надо, ответы выгружаются в google таблицу, результат считается по математической формуле (к каждому ответу есть какое-то количество баллов, от суммы баллов зависит результат), также результатом можно поделиться, также в приложении предусматрвиается выгрузка всей информации о пользователе вместе с ответами, должно быть доступно как на мобиле так и на десктопе в вебе. Дизайн предоставим. Готовы обсуждать. Оплата напрямую исполнителю, Работаем пор постоплате так как задача мелкая. Ориентируемся на стоимость 15тр. Варианты оплаты: WMR, ЯД, Qiwi, карты рос и укр банков. Открыты к сотрудничеству.