Написать моб. приложение на Kotlin в Android Studio

ТЗ будет в понедельник утром, ориентировочно в 9:00 по МСК. На выполнение есть время c 9:00 до14:30. Задание скорее всего будет похожим на то, что я прикрепил, но не точно. 1 лабораторная выполена и могу отправить уже готовый код, чтобы потом проще и быстрее было выполнять работу в понедельник. К выполненой работе нужно будет описание, как работает и комментарии к коду.