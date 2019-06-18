Написать моб. приложение на Kotlin в Android Studio

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки164 просмотра

ТЗ будет в понедельник утром, ориентировочно в 9:00 по МСК. На выполнение есть время c 9:00 до14:30. Задание скорее всего будет похожим на то, что я прикрепил, но не точно. 1 лабораторная выполена и могу отправить уже готовый код, чтобы потом проще и быстрее было выполнять работу в понедельник. К выполненой работе нужно будет описание, как работает и комментарии к коду.

AndroidKotlin
6 лет назад
guest_15612939591901
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров