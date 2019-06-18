Приложение для йос и андроид

нужно приложение каторое при выключенном экране остовляет все действия активными, приведу пример:если смотришь фильм и нажимаешь кнопку home то

экран выключается и фильм соответственно тоже, в этом приложении нужно

поставить галочку и при выключении телефона при нажатии кнопки home все

последнии действия остаются активными.

Даже если идёт фильм или игра, при нажатии кнопки home экран выключается

но все действия продолжают работать.до тех пор пока не снять галочку в

приложении.приложения нужно выпустить на двух платформах