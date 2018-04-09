нужно приложение каторое при выключенном экране остовляет все действия активными, приведу пример:если смотришь фильм и нажимаешь кнопку home то экран выключается и фильм соответственно тоже, в этом приложении нужно поставить галочку ...
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Нужно разместить несколько положительных отзывов с разных аккаунтов и поставить 5* рейтинг на Яндекс справочникеКопирайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
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Сколько будет стоить приближение для IOS и android.Задача следующая. есть биллинг интернет провайдера, есть API. надо чтобы клиент видел: 1. свою статистику 2. свой баланс. 3. свои услуги ...Мобильные приложения12 заявокЗакрыт7 лет назад
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