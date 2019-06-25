Мобильные приложения на Unity под Android c WedView

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Требуется разработка мобильных приложений- “фантиков” под Android c WebView.

Тематики под приложения: Gamdling (Слоты, игровые автоматы) и Dating(Знакомства).

Если у вас уже есть готовые наработки (например: слоты, игровые автоматы, либо прилки - фантики под дэйтинг) и опыт в разработке подобных проектов - это будет огромным преимуществом. Ассеты/Графику при необходимости предоставим.

Основные требования:

- код только unity

  • интеграция WebView в приложение
  • интеграция FB SDK
  • интеграция AppsFlyer
  • внедрение push-уведомлений
Бюджет и варианты оплаты обсуждаются.
AndroidUnity
6 лет назад
Art_Nov
Артём 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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