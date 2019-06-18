Нужен специалист с опытом публикации приложений в Google Play

Есть мобильное приложение для Android. Webview для нашего Saas-сервиса (облачная CRM-система), и еще ряд функций, в том числе отправку информации о совершении звонков для обработки из в CRM. Но Гугл не пропускает приложение к публикации именно из-за наличия этой функции.

Мы именно получаем доступ к самим звонкам, т.е. информация о параметрах звонка в момент его начала и окончания. Т.е. не SMS, не Call Log, а факт начала и окончания звонка.Задача стоит так - как доработать приложение и/или показать модераторам Гугла, что функция отправки звонков (даже без их записи) - необходима для работы приложения, легальна и соответствует целям пользователей приложения?

﻿Функция в нашем приложении на данный момент, как я понимаю, уже реализована, нужно объяснить так или иначе гуглу, зачем она нужна. Или допилить до такого состояния, в котором она им будет понятна.Сообщение о причине отклонения такое:

Based on our review, we found your app’s expressed user experience did not match your declared core functionality {Caller ID, spam detection, and /or spam blocking, Write and Show Call History in Dialer}. Please remove these permissions from your app.

У нас нет как такового диалера в приложении, равно как и нет распознавания и блокировки спама. Есть классические функции CRM-системы для работы с клиентами и их звонками - список звонков с телефона пользователя, с которыми он производит определенные действия - назначает планы по ним и так далее.

http://joxi.ru/VrwzE3wi7a51PA

Задача заключается в том, как это объяснить гуглу?