Парсинг - веб-саита авиакомпании или мобильное приложение

[table]ЗадачаЗадача

Разработать парсер - серверное приложение, задачеи которого будет получение данных о доступных полетах однои из авиакомпании (парсинг). Источником данных может быть как веб-саит авиакомпании, так и, к примеру, мобильное приложение. Входная точка приложения должна представлять собои веб-сервер, которыи будет запускать парсинг по http-запросу приходящему извне (детальное описание запроса будет изложено далее). После окончания процесса парсинга приложение должно отправить ответ, структура которого будет описана далее, на указанныи в запросе адрес используя протокол http.[/table]