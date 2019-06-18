Для Sales менеджера ,описание пришлю в лс. Проект связан с мобильной разработкой, нужно знание ios и android. По оплате договоримся в разговоре
Парсинг - веб-саита авиакомпании или мобильное приложение
[table]ЗадачаЗадача
Разработать парсер - серверное приложение, задачеи которого будет получение данных о доступных полетах однои из авиакомпании (парсинг). Источником данных может быть как веб-саит авиакомпании, так и, к примеру, мобильное приложение. Входная точка приложения должна представлять собои веб-сервер, которыи будет запускать парсинг по http-запросу приходящему извне (детальное описание запроса будет изложено далее). После окончания процесса парсинга приложение должно отправить ответ, структура которого будет описана далее, на указанныи в запросе адрес используя протокол http.[/table]
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