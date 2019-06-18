Доработать приложение на Андроид

Всем привет. Есть готовое приложение, состоящее из 12ти слайдов. Необходимо изменить картинку и текст в одном из слайдов, а так же добавить форму заказов с передачей данных по api.

Ссылку на приложение и подробное ТЗ расскажу в личной переписке. Оставляйте контакты, желательно телеграмм.