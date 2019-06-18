Доработать приложение на Андроид

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка178 просмотров

Всем привет. Есть готовое приложение, состоящее из 12ти слайдов. Необходимо изменить картинку и текст в одном из слайдов, а так же добавить форму заказов с передачей данных по api.

Ссылку на приложение и подробное ТЗ расскажу в личной переписке. Оставляйте контакты, желательно телеграмм. 

Android
6 лет назад
kuvix
29 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров