Подхватить проект в ionic и продолжать разработку

Есть мобильное приложение: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.cityquest.tourists

Написано на Ionic. Работает, но не стабильно - нужно исправить несколько косяков с авторизацией.

Сейчас нужен человек, который поможет исправить приложение.

Если найдём общий язык - поговорим о долгосрочном сотрудничестве (есть план развития по приложению) на 10-20 часов в неделю.

От вас для начала ставка за час работы и портфолио.

Дальше пообщаемся с несколькими кандидатами и выберем.

Оплачиваем переводом на карту. При хорошей репутации возможен аванс.