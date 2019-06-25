Изменить приложение (Android)

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Закрыт1 заявка269 просмотров

Нужно изменить готовое приложение. (Unity) (Работа не сложная, все заготовки отправим. Нужно их поправить и оформить)

-Внедрить готовые наработки кода (отправим)

-Изменить Дизайн

-Оптимизировать под максимальное число девайсов

-Сделать комментарии по коду чтобы даже любитель мог изменить функционал без проблем

-Внести небольшие изменения

-По возможности помочь с добавлением в гугл плей

AndroidUnity
6 лет назад
Livine
30 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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