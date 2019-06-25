Сделать Android приложение

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Закрыт9 заявок129 просмотров

Сделать Android приложение по курсу валют

Все подробности расскажу лично, оставляйте своё портфолио и контакты для связи.

Спасибо!

Android
6 лет назад
JG_Design_Studio
Ян Гориченко 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров