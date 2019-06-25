Backend на Python для мобилого приложения

Полное описание мобильного приложения указано в файле.

Что требуется непосредственно от серверной части:

Нужен сервер грубо говоря для такси (на самом деле для грузоперевозок во время переездов)

Фичи

- пуши для мобильных устройств (google cloud messaging)

- live db с координатами людей – можно наверно интегрироваться с google realtime db

- авторизация/регистрация через телефон + смс – можно заюзать Гугл, можно со сторонним сервисом СМС интегрироваться

- админка для администратора/оператора

- работа с Яндекс API – API платное, документации мало

- работа с оплатой

- из за описанных выше задач – сервер должен иметь асинхронные

задачи/событи для отсылки пушей или email писем или запросов к чужому

API (например celery для python)

- работа с картинками – ресайзить (чтобы не грузить постоянно full картинки по несколько мегабайт) –

например водитель будет отсылать фото своих документов

- подсчет стоимости заказа (либо по нескольким параметрам – время, нужны ли грузчики, размер машины, либо ваши варианты)

- система рейтингов, которая будет влиять на выдачу заказов водителям

- автоподстановка с Яндекс карт

- авторизация по JWT (Json web token) – например bearer token

- история заказов