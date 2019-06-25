Есть мобильное приложение для Android. Webview для нашего Saas-сервиса (облачная CRM-система), и еще ряд функций, в том числе отправку информации о совершении звонков для обработки из в CRM. Но Гугл не пропускает приложение к публикации ...
Backend на Python для мобилого приложения
Полное описание мобильного приложения указано в файле.
Что требуется непосредственно от серверной части:
Нужен сервер грубо говоря для такси (на самом деле для грузоперевозок во время переездов)
Фичи
- пуши для мобильных устройств (google cloud messaging)
- live db с координатами людей – можно наверно интегрироваться с google realtime db
- авторизация/регистрация через телефон + смс – можно заюзать Гугл, можно со сторонним сервисом СМС интегрироваться
- админка для администратора/оператора
- работа с Яндекс API – API платное, документации мало
- работа с оплатой
- из за описанных выше задач – сервер должен иметь асинхронные
задачи/событи для отсылки пушей или email писем или запросов к чужому
API (например celery для python)
- работа с картинками – ресайзить (чтобы не грузить постоянно full картинки по несколько мегабайт) –
например водитель будет отсылать фото своих документов
- подсчет стоимости заказа (либо по нескольким параметрам – время, нужны ли грузчики, размер машины, либо ваши варианты)
- система рейтингов, которая будет влиять на выдачу заказов водителям
- автоподстановка с Яндекс карт
- авторизация по JWT (Json web token) – например bearer token
- история заказов
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